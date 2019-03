Et højhus batter mere end en Y-stol

Et bedre klima og flere job i provinsen. Sådan ser Dansk Industri mulighederne for en sektor, som har fået mindre opmærksomhed end mange andre.

- Træsektoren er overset, men har potentiale i klimadagsordenen, for anvendelse af træ til byggeri giver et positivt klimaaftryk. Her er en lavthængende frugt at høste samtidig med, at vi kan få vækst og udvikling i sektoren. Meget af beskæftigelsen befinder sig i Vestjylland og i det sydfynske og andre områder uden for storbyerne uanset, om det er skove eller savværker. De ligger ikke i København K, siger Flemming Larsen, branchedirektør i Dansk Industri.

Sektoren arbejder med træ for knap 14 milliarder kroner, men danske skove producerer blot for 700 millioner kroner, resten er import fra primært Tyskland, Sverige og Baltikum.

- Vi har både en stor import og eksport af træ, så dansk økonomi er også her del af et kredsløb. Meget dansk træ går til konstruktion. Det store potentiale klimamæssigt er øget anvendelse i byggeriet, og virksomhederne i den sektor er i hovedfokus, hvis vi skal skubbe på bæredygtighed. Hvis man laver et højhus i træ, så batter det mere end en Y-stol, siger Flemming Larsen.