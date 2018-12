Esbjerg Kommune vil videoovervåge demente

Pårørende skal give samtykke til, at et videokamera holder øje med demente om natten.

I Esbjerg Kommune starter et forsøg med videoovervågning om natten af udvalgte borgere med demens.

Det oplyser DR Syd.

Hidtil har en nattevagt kigget ind til den sovende borger, men fra næste år vil et videokamera klare den opgave.

Videoovervågningen sker uden samtykke fra borgeren selv, men fra de pårørende samt det plejepersonale, som har den daglige kontakt med borgeren.

- De er jo ikke umyndiggjort, men de kan have svært ved at træffe den slags beslutninger.

- Derfor skal forsøget netop afdække, om man kan gøre det via de pårørende og ansatte, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.

I januar skal to plejehjem vurdere, hvilke borgere der skal være med i forsøget, og selve videoovervågningen starter i februar og marts.

Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen, bifalder over for DR Syd, at man bruger teknologi til at forbedre indsatsen for mennesker med en demenssygdom.

- Men vi sætter grænsen ved videoovervågning. Det kan man efter vores mening kun gøre, hvis de pågældende personer har sagt ja til at deltage, siger Nis Peter Nissen.

Forsøget kører et halvt år, og man forventer, at evalueringen ligger klar i slutningen af 2019.

Aarhus Kommune har tidligere meldt ud, at to af kommunens plejehjem har fået lov at deltage i et lignende forsøg.

- Vi ved, at det er sundhedsfremmende for folk med Alzheimers, at de ikke skal vækkes om natten, forklarede rådmand Jette Skive i juli til DR.

Både Esbjerg og Aarhus er med i et frikommuneforsøg, der giver mulighed for at videoovervåge sovende demente på plejehjem, uden at de har givet samtykke.