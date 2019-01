Erhvervsdirektør ser europæisk Silicon Valley på ni nye øer

Med planen om udbygning af erhvervsområdet ved Avedøre Holme får Danmark et nyt erhvervsområde, der kan tiltrække tusindvis af arbejdspladser.

Det vurderer direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

- Jeg tror, at holmene kan blive et europæisk Silicon Valley, som både virksomheder og vidensinstitutioner og højt kvalificeret arbejdskraft vil søge til. Jeg ser mange perspektiver i det, siger han.

Regeringens plan er ifølge TV2 at skabe ni kunstige holme, som skal anlægges ud for Avedøre Holme. I alt tre millioner kvadratmeter skal opfyldes med jord.

En selvstændig målsætning er at få flere grønne virksomheder til at bosætte sig på de nye holme, hvor man forestiller sig, at virksomheder skal placeres i klynger.

Det skal sikre, at virksomhederne kan dele viden med hinanden og trække på hinandens kompetencer.

Brian Mikkelsen forventer, at det nye erhvervsområde vil blive et trækplaster for virksomheder, der beskæftiger sig med digitalisering og grøn omstilling.

- Vi får et markant erhvervsområde, der betyder, at vi vil stå klarere i forhold til andre byregioner som Berlin, Amsterdam og London, når virksomheder skal træffe beslutning om, hvor de vil placere deres udviklingsafdelinger eller hovedsæder, siger han.

Regeringen venter ifølge TV2 at kunne tiltrække op til 380 nye virksomheder, når det nye område er færdigudviklet i 2040.

Forventningen er, at de nye virksomheder kan skabe op mod 12.000 nye arbejdspladser.

Det er meningen, at salget af grundene skal finansiere projektet.

Regeringen præsenterede tidligere på året en plan for skabelsen af en ny ø kaldet Lynetteholm i Københavns havn nord for Refshaleøen.

Her skal der skabes plads til omkring 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser.

Planen om udbygning af erhvervsområdet ved Avedøre Holme præsenteres ved et pressemøde mandag klokken 11 på Avedøreværket.