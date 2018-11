Erfaren politichef: Vi svigtede ved kinesisk besøg i 2004

I 2004 planlagde politifolk, at en prominent gæst fra Kina ikke skulle se demonstranter ved Den Lille Havfrue i København.

Oplysningen står sort på hvidt i en operationsbefaling og også i en såkaldt taktisk befaling fra samme år.

Dengang var den øverste ansvarlige i Københavns Politi Kai Vittrup. Han var chefpolitiinspektør. Men han siger onsdag eftermiddag i en afhøring i Tibetkommissionen, at han er overrasket over formuleringerne.

- Jeg har svigtet min inspektionsopgave, hvis jeg havde været der, siger Kai Vittrup.

Han tvivler dog på, at han faktisk deltog i planlægningen af besøget, hvor formanden for det kinesiske parlament i maj og juni 2004 kom på besøg.

Vittrup vedkender sig dog flere gange, at det er hans ansvar.

Kommissionen skal undersøge politiets indgreb i borgernes ret til at ytre sig og forsamle sig i forbindelse med en stribe kinesiske besøg.

I befalingen hedder det: "eventuelle demonstrationer henvises til området ved Lystbådehavnen (de kan ikke ses fra området ved den lille havfrue)". Og i en taktisk befaling står, at betjentene skal sikre, at demonstrationer "er ude af syne" fra Den Lille Havfrue. Denne seværdighed skulle den fornemme gæst nemlig forbi.

- Havde jeg været der, var det blevet stoppet, siger Kai Vittrup.

Udspørgeren i kommissionen vil høre, hvordan det kunne gå til, at den tilsyneladende ulovlige ordre kom til at stå i befalingen.

- Fordi det cirkulerer, siger Kai Vittrup og henviser dermed til, at PET jævnligt orienterede politiet om, at kinesiske ledere ønskede at blive fri for at se demonstranter.

- Det suste rundt i lokalerne, det der med kineserne, siger Vittrup.

Kommissionens formand, landsdommer Tuk Bagger, spørger, om Vittrup så sørgede for at slå den fejlagtige opfattelse blandt de underordnede ned.

- Jeg kunne ikke fjerne de rygter. Men havde jeg set sådan noget ske ude på gaden, ville jeg have grebet ind, siger han.

En af Vittrups underordnede, vicepolitiinspektør Michael Agerbæk, har tidligere onsdag forklaret, at der var en "forståelsesramme" i politiet om, at kinesiske gæster ønskede at blive fri for at se negative demonstranter.

Kommissionen undersøger kinesiske besøg helt tilbage fra 1995 og frem. I 2002 blev der også skredet ind mod demonstranter og deres ytringer. har to indsatsledere fra dengang fortalt kommissionen onsdag.