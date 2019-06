Tror I på Gud?

I og for sig et enkelt spørgsmål, der burde kunne besvares med et ja eller nej, men så simpel ser verden ikke ud i to gange Petersens hoveder. For her bor nok en omfattende viden, men også refleksion og tvivl.

De ligner hinanden - far og søn. Både med glimtet i øjet og måden at gestikulere på. Far, Jørn Henrik Petersen, er netop gået på pension. Fra 1974 til 2018 var han professor i socialvidenskab ved Syddansk Universitet. Sønnen, Anders Klostergaard Petersen, er netop fyldt 50 og har siden 2012 været professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.

- Tror vi på Gud? Jamen det er jo netop det spørgsmål, vi vil prøve at problematisere, siger Jørn Henrik Petersen.

Far og søn er på vej med en højskoledag 15. juni ved Odense Domkirke. De kalder arrangementet, der varer seks timer, for "To om tro og tvivl". De kommer hver med et oplæg, men deltagerne skal selv bidrage i gruppesamtaler.

Det der med at tro er i virkeligheden en misforståelse, siger de. Helt konkret en fejloversættelse af Paulus, der forenklet forklaret ikke skrev, at vi skulle tro på Gud, men at vi skulle være trofaste, loyale, sætte vores lid til Gud, forklarer Anders Klostergaard Petersen.

Derfor er trosbekendelsen en stramning og netop en ting, mange danskere har et anstrengt forhold, siger han og bakkes op af sin far.

- For når man siger ja under trosbekendelsen, siger man jo samtidig ja til hele pakken - til et helt klaviatur af påstande, som at Jorden er skabt på seks dage og at vand blev til vin, netop fordi, man skal sige, at man tror, siger Jørn Henrik Petersen.

Far og søn er enige om, at det vil være en god ide at få løst op for trosbegrebet, så ens kristne sindelag i stedet kredser om følelser, værdier og netop trofasthed frem for tro.

- I stedet for trosbekendelsen, kunne man så ikke ved for eksempel dåben spørge: Vil I lægge jeres barn i den levende Guds hænder og derved vedkende jer den tradition, vi i årtusinder har fæstet lid til? foreslår Jørn Henrik Petersen.

I er medlemmer af Folkekirken?

- Ja

Så I tror, der er noget, som er større end os selv?

- For de fleste betyder en Gud regler, og at der er noget, man føler, man står til ansvar overfor. Noget, som er udenfor en selv, siger Jørn Henrik.

- Jeg har ikke behov for at sige, at der er ting, vi ikke ved, eller som Hamlet, at der er mere mellem himmel og jord. Vi kan komme langt med tænkning. Men religion sætter os i stand til at indgå i fællesskaber med hinanden, og derfor er vi nødt til at insistere på den. Jeg er funktionalist, siger Anders.

- Men der er elementer i livet, jeg ikke kan forstå, måske er det naivisme, når jeg nærer et håb om, at der noget uden for os selv, siger Jørn Henrik.

- Det er ikke naivisme, men udtryk for, at du er et menneske, som kan reflektere over din egen død og griber til en form for krykke, siger Anders.

- Jeg er med på kritikken af tros-begrebet, men hvis jeg ikke har en idé om, at der er en mening med den galopperende galskab, en forventning, den kan du så kalde for en krykke ...

Jørn Henrik Petersen tænker lidt og tilføjer:

- Jeg har et iboende behov for at have en fornemmelse af, vi kommer et sted fra og er på vej til noget.

Far og søn bliver ikke enige og kaster sig ud i lange argumenter, der fører vidt omkring. Det ligger fast, at der er masser af stof til diskussion på højskoledagen, når Anders Klostergaard Petersen lægger ud om formiddagen ved netop at tale om trofasthed, som blev til tro, og konsekvenserne af det under overskriften "Troens virkelighed for det moderne menneske".