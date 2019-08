Ensomme og udsatte modtager 1,4 millioner fra Smukfest

To gange om året uddeler Smukfonden midler til projekter, der støtter kampen mod ensomhed og udsathed.

En række projekter og initiativer, der på forskellig vis arbejder for at hjælpe ensomme og udsatte, modtog fredag eftermiddag samlet 1,4 millioner kroner af Smukfonden.

Siden fonden blev oprettet i 2014, er der blevet uddelt mere end fire millioner kroner, og på årets Smukfest i Skanderborg uddeles altså knap halvanden million kroner mere.

Blandt modtagerne er projektet Broen, som støtter socialt udsatte børn og unge. De får blandt andet hjælp til kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. En anden modtager er The Back to Life Project, som hjælper mennesker med fysiske skader gennem genoptræningsforløb.

Ifølge talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde føles det "top godt" at uddele Smukfondens midler.

- Vi støtter mange gode projekter. Og i år tømmer vi pengekassen og uddeler lidt ekstra, siger han på et pressemøde på festivalen.

Under sidste års festival uddelte Smukfonden 365.000 kroner. Men fonden har skruet op for donationerne, da Smukfest i år fejrer festival nummer 40.

Fonden uddeler støtte to gange om året. I januar i år blev en million kroner uddelt, hvoraf halvdelen gik til Hus Forbis projekt "Red røven", som nu hedder Tandfeen.

Smukfonden modtager hvert år 20 procent af Skanderborg Festivalklubs regnskabsmæssige resultat. Med virkning fra Smukfest 2015 donerer Royal Unibrew to kroner per liter solgt fadøl under festivalen i Skanderborg.

Det er Skanderborg Festival Klub, der arrangerer festivalen. Klubben ejer også alle værdier forbundet med Smukfest.

Fællesskab er en af klubbens værdier. Det fremgår også af vedtægterne.

- Hele idéen er, at Smukfonden skal støtte projekter, der arbejder mod ensomhed og udsathed. Fællesskabet skal støtte dem, der har ondt i fællesskabet.

- Tillykke til modtagerne, men også tillykke til fællesskabet og Skanderborg Festival, siger festivalens talsmand, Poul Martin Bonde.