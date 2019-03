Enigt udvalg: Vordingborg bakker op om at sagsøge staten

Borgmester venter, at Vordingborg tilslutter sig 17 kommuners søgsmål mod staten for fejl i udligningssystem.

Vordingborg Kommune ventes at tilslutte sig 17 andre kommuner, der vil lægge sag an mod staten for fejl i udligningssystemet.

Det er anbefalingen fra et enigt økonomiudvalg tirsdag formiddag til byrådet.

- Vi er enige i udvalget om at anbefale, at vi går med, siger borgmester Mikael Smed (S).

Da udvalget afspejler byrådets sammensætning, er borgmesteren ikke i tvivl om, at det også ender sådan, når byrådet behandler sagen i næste uge.

Kommunerne bag søgsmålet mener, at staten har snydt dem for godt 700 millioner kroner.

Det er penge, de er gået glip af, fordi de mener, at der har været en fejl i udligningssystemet mellem kommunerne.

Fejlen består ifølge kommunerne i, at systemet ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau.

Så højtuddannede udlændinge har udløst samme tilskud som udlændinge uden uddannelse, selv om der er stor forskel på, hvor mange ressourcer kommunerne skal bruge på de to grupper.

- Folketinget har vedtaget en lov om udmøntning af udligningssystemet. Den udmøntning, der er foregået, er ikke sket i tråd med intentionerne i loven.

- Så vi mener, at der er et retligt krav i forhold til borgerne, og det synes vi, at vi har en pligt til at forfølge. Derfor ser vi os nødsaget til at gå rettens vej, siger borgmesteren.

I Vordingborg Kommune anslår man, at man har fået omkring 50 millioner kroner for lidt på grund af fejlen.

- Vi har gennem mange år sparet og sparet. Hvis tallene var korrigeret fra starten, havde vi måske ikke behøvet de her sparerunder, siger Mikael Smed.

Han havde helst set, at politikerne på Christiansborg kunne finde en løsning, der kompenserede kommunerne.

Det ville gøre søgsmålet overflødigt, mener borgmesteren.

Onsdag træffer økonomiudvalget i Sønderborg Kommune beslutning om, hvorvidt man vil tilslutte sig søgsmålet.