Enhedslisten vil have klimaplan inden for et år

Enhedslisten kræver ret hurtigt at få lagt de lange linjer for at nedbringe CO2-udslippet i landbruget.

Enhedslisten har store forventninger til den kommende regerings grønne politik.

Partiet er lørdag mødt op til forhandlinger med Socialdemokratiet med et krav om, at der inden for det første år af den nye regerings levetid skal laves en klimahandlingsplan.

Planen skal udstikke rammerne for, hvordan man vil reducere udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren, landbruget og boliger.

Og partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, forventer, at der skal leveres på de grønne ambitioner.

- Hvis man vil være en grøn stormagt, så skal vi opfylde Paris-aftalens forpligtelser.

- Vi kommer ikke med en seddel, hvor det er alt eller intet. Sådan forhandler man ikke.

- Men en bindende klimalov med 70 procents reduktion er ufravigeligt, hvis vi skal leve op til valgresultatet og det mandat, vi har fået, siger hun.

Mens støttepartierne i rød blok er enige om, at der skal ske en reduktion i CO2-udledningen på 70 procent, så er der mindre enighed om, hvordan pengene skal skaffes.

SF vil have grøn topskat, mens De Radikale har foreslået at øge arbejdsudbuddet ved at få mere udenlandsk arbejdskraft og skære i den grønne check, der tilfalder alle danskere.

Den grønne check er et indkomstreguleret fradrag, der tilfalder alle danskere.

- Det er ikke noget, vi kan være med til. Fjerner man den grønne check, så tager man penge direkte op af lommen på folkepensionister, studerende og dem, der har allermindst i vores samfund.

- Det er et af de dårligste forslag til, hvordan man finansierer den grønne omstilling, jeg længe har hørt, siger Pernille Skipper og fortsætter:

- For os er det helt bydende, at den grønne omstilling sker socialt retfærdigt.

Enhedslisten er med på en grøn topskat, men vil også kigge på blandt andet afgifter på brug af veje, hvilket skal fremme mindre biltrafik og mere offentlig transport.

Oven på sin time med Mette Frederiksen sagde Pernille Skipper:

- Vi har snakket og drukket en masse kaffe. Vi er kommet langt omkring, men vi er ikke blevet enige.

- Alle skal selvfølgeligt bøje sig mod hinanden, og vi har ikke været derinde uden forhandlingsvilje. Vi er fire partier, der alle sammen skal kunne se os selv i det.

- Men hvis jeg fortalte jer, hvor jeg er villig til at give mig, så ville jeg være meget dårlig til mit job.