Som det sidste parti i Folketinget forlader Enhedslisten synspunktet om, at der bør udskrives en snarlig folkeafstemning, der kan sende Danmark ud af EU.

Det skriver Jyllands-Posten.

Dagen efter briternes beslutning i 2016 om at træde ud af EU krævede partiet ellers en exitafstemning i Danmark inden for et år.

Men nu erkender Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, at det var en fejl.

- Vi stiller ikke op med et krav om en folkeafstemning. Vi stiller i stedet op for at ændre EU indefra.

- Vi har lært af brexit, at der skal være en stor klarhed over, hvilke alternativer der er, før man foretager sådan en folkeafstemning, siger Pernille Skipper til Jyllands-Posten.

Først når Storbritanniens udtræden er overstået, og der er mere afklaring, vil partiet have danskerne til stemmeurnerne om EU-medlemskabet. Meldingen kommer forud for valget til Europa-Parlamentet den 26. maj.

Storbritannien træder efter den hidtidige plan ud af EU 29. marts. Torsdag har det britiske parlament imidlertid stemt for at udskyde brexit.

En udsættelse af brexit skal godkendes af EU's øvrige 27 medlemslande, før det kan blive en realitet.

Med Enhedslistens melding er det kun Nye Borgerlige og Folkebevægelsen mod EU, der ønsker en folkeafstemning her og nu.

Enhedslistens spidskandidat til europaparlamentsvalget, Nikolaj Villumsen, understreger, at partiet fortsat er EU-kritisk.

- Enhedslisten er grundlæggende kritisk over for EU's grundlag, og vi vil gerne have en folkeafstemning om Danmarks forhold til EU. Men det er en forudsætning for os, at der er klare alternativer, befolkningen kan tage stilling til.

- Vi har intet ønske om at kopiere brexit og det kaos, det har udviklet sig til. Derfor synes vi først, en folkeafstemning i Danmark er aktuel, når brexit er faldet på plads, siger han til Ritzau.

Nikolaj Villumsen forklarer blandt andet kritikken af EU med, at unionen står i vejen for den grønne omstilling i Danmark.