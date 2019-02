Enhedslisten-profil bliver valgt ind i Radius' bestyrelse

Politisk fokus på salg af elselskabet Radius har mangedoblet interessen for at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, er blevet valgt til bestyrelsen i elselskabet Radius, som et politisk flertal for nylig blokerede for et salg af.

Der har været stor interesse for at stemme ved valget, og 17.000 elkunder har sat et kryds blandt de 38 kandidater, som stillede op.

Det oplyser Radius, som har omkring en million elkunder på Sjælland.

Til sammenligning var der kun omkring 2000 stemmer ved det seneste valg til bestyrelsen.

Pelle Dragsted fik 9640 af stemmerne og vil bruge sin plads i bestyrelsen til at arbejde for, at Radius ikke bliver solgt til en udenlandsk kapitalfond- eller forvalter.

Da Radius er ejet af energiselskabet Ørsted, har bestyrelsen i Radius dog ingen reel indflydelse på et eventuelt salg af selskabet.

- Jeg står med et stærkt mandat i ryggen fra forbrugerne til at gå ind i den debat, der kommer om Radius. Det er forbrugerne, som Radius virker for.

- Som bestyrelsesmedlem får jeg en indsigt i, hvad der foregår, og så vil jeg i Folketinget arbejde videre med at finde en løsning, hvor Radius kommer til at blive ejet af det offentlige eller af forbrugerne, siger Pelle Dragsted.

Ørsted satte sidste sommer Radius til salg. Det var tæt på at være på plads, og feltet af købere var afgrænset til et mindre antal, men Socialdemokratiet og SF skiftede holdning og satte bremsen i.

Dermed var der ikke længere flertal i Folketinget, og da staten ejer over halvdelen af Ørsted, løb salget ud i sandet.

Socialdemokratiet og SF har - på linje med Enhedslisten og Pelle Dragsted - været bekymret for, at en ny ejer som en udenlandsk kapitalfond ville hæve priserne og dermed gøre el dyrere for forbrugerne.

Ifølge Ørsted var feltet af mulige købere dog kun pensions- og forsyningsselskaber fra Danmark og vestlige lande.

Efter det kuldsejlede salg varslede Ørsted i slutningen af januar, at det arbejder videre med at udskille Radius. Det kan for eksempel være gennem en børsnotering af Radius.

Bestyrelsen i Radius består af tre til otte medlemmer valgt på generalforsamlingen og tre, der er valgt af forbrugerne i forsyningsområdet.

Ud over Pelle Dragsted er Flemming Strøm fra Charlottenlund og Anders Jensen fra København valgt ind med henholdsvis 3589 stemmer og 1055 stemmer.