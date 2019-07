Enhedslisten opfordrer til at stemme imod von der Leyen

Enhedslistens medlem af Europa-Parlamentet, Nikolaj Villumsen, opfordrer sine danske kolleger til at stemme imod Ursula von der Leyen, som EU's stats- og regeringschefer har nomineret til posten som EU-kommissionsformand.

Afstemningen, hvor EP-medlemmerne skal godkende kandidaten til posten, finder sted tirsdag aften.

Nikolaj Villumsen mener, at Ursula von der Leyen er alt for uambitiøs i forhold til klimaet og reduktion af CO2.

- Vi så i EU-parlamentsvalgkampen, at partierne stod i kø for at overbevise vælgerne om, hvor grønne de var. Nu er det tid til at sætte handling bag ordene, siger Nikolaj Villumsen.

- Så hvis man mener det, man stod og sagde i valgkampen, bør man stemme imod von der Leyen, siger han.

Den konservative Ursula von der Leyen er forsvarsminister i Tyskland og nomineret til at tage over efter Jean-Claude Juncker som formand for Europa-Kommissionen, og hun deler vandene i Europa-Parlamentet.

Von der Leyen har i sidste uge været på charmeoffensiv for at hente støtte fra de politiske grupper i EU. Typisk går man efter at få så bred opbakning som muligt og ikke blot de 375 mandater, der skal til.

Den andenstørste gruppe i EP-Parlamentet, den socialdemokratiske gruppe S&D, er skuffede over, at nomineringen ikke tilfaldt den hollandske Frans Timmermans.

Christel Schaldemose, som er det danske medlem af S&D, har fortalt til Ritzau, at gruppen er splittet, da nogle absolut ikke vil støtte von der Leyen, mens andre ifølge Schaldemose vipper frem og tilbage.

Og ikke kun S&D stiller politiske krav for deres stemmer. Det samme gør parlamentets tredjestørste gruppe, den liberale gruppe Forny Europa, som både Venstre og De Radikale er medlem af.

Et af kravene er, at Margrethe Vestager skal sidestilles med hollandske Frans Timmermans som førstenæstformand i den nye EU-Kommission.

Den danske europaparlamentariker Morten Løkkegaard (V) siger dog til TV2, at det er hans klare overbevisning, at gruppen kommer til at stemme for von der Leyen.

De to venstrefløjsgrupper De Grønne og GUE/NGL har allerede meldt ud, at de ikke vil stemme for von der Leyen, fordi hun ikke gav klare svar på spørgsmål om blandt andet klima og skat.

Enhedslisten er en del af gruppen GUE/NGL.

Kun den konservative gruppe EPP, som Ursula von der Leyen selv tilhører, har indtil videre officielt annonceret, at de vil stemme for hende.