Enhedslisten kræver stort velfærdsløft for at støtte S

Enhedslisten præsenterer tirsdag et af sine kernekrav til en socialdemokratisk regering efter valget.

Det handler om velfærden og går ud på, at de offentlige udgifter skal løftes til over det såkaldte demografiske træk.

Det demografiske træk er et udtryk for, hvordan ændringer i befolkningsudviklingen påvirker det offentlige forbrug.

- Enhedslisten kræver af socialdemokraterne, at de skal sikre et løft af velfærden ud over det demografiske træk, hvis de skal sidde på Enhedslistens mandater.

- De skal levere forbedringer. Danskerne skal kunne mærke en forskel, skriver Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Kravet skal imødekommes, før Mette Frederiksen (S) bliver statsminister, og rød blok altså vinder valget.

- Vi har nogle erfaringer med Socialdemokratiske regeringer og kan se, at det at stille krav til en finanslov ikke nødvendigvis giver gode resultater, siger Pernille Skipper. Hun henviser til den seneste socialdemokratisk ledede regering, der lavede finanslov uden om Enhedslisten.

- Så det skal ske, inden hun sætter sig på taburetten. Der skal vi have garantier for et velfærdsløft, siger Pernille Skipper.

Ordføreren noterer, at rød blok har et stort flertal i meningsmålingerne og advarer imod at gentage situationen fra sidste gang, der var et flertal på venstrefløjen.

- Det må ikke blive til bristede forhåbninger med selskabsskattelettelser, nedskæringer på velfærden, lockout af offentligt ansatte og øget ulighed som sidst. Tværtimod, skriver Pernille Skipper i udspillet.

Enhedslisten lægger også op til at indføre visse minimumsrettigheder, herunder krav om frisk luft, bad og rengøring til ældre og faste grænser for, hvor mange børn der må være per voksen i en daginstitution.

Derudover vil partiet lukke Moderniseringsstyrelsen og have en ny regering til at afgive et rødt arbejdsgiverløfte. Det skal være med til at forhindre, at staten eller kommunerne kan tjene penge på at lockoute de ansatte.

Men hovedkravet til Socialdemokratiet er altså, at der kommer flere penge til velfærd.

- Hvordan velfærden præcis skal løftes, er vi åbne for at forhandle om, siger Pernille Skipper.