Enhedslisten kræver fokus på integration i forhandlinger

Pernille Skipper vil have Danmark til at tage globalt ansvar og tage imod 2000 kvoteflygtninge om året.

Danmark skal føre en udlændingepolitik med mere fokus på integration.

Det er fortsat kravet fra Enhedslisten, som tirsdag eftermiddag går til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet på Christiansborg.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, erkender, at der er "mange kilometer mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet på udlændingepolitikken".

Sidstnævnte har de seneste år nærmet sig de blå partier og det paradigmeskift, som sidste år blev aftalt mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Paradigmeskiftet, som dækker over en række stramninger i udlændingepolitikken, betyder blandt andet, at der skal være fokus på hjemsendelse i stedet for integration.

Det skal vendes om, mener Enhedslisten.

- Vi mener, at man skal føre en politik, hvor man fokuserer på integration, hvad enten folk selv kommer til Danmark eller kommer via familiesammenføring.

- De skal have mulighed for at lære sproget og komme ud på arbejdsmarkedet, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten kræver også andre indrømmelser fra Socialdemokratiet. Blandt andet vil Pernille Skipper og co. have Danmark til at tage kvoteflygtninge igen, helt præcist 2000 om året.

- Danmark skal tage et globalt ansvar, der skal være fokus på integration og på, at vi lukker folk ind i samfundet, når de er her.

- Vi skal have indflydelse på det her punkt, hvis en ny regering skal basere sig på vores mandater, siger Pernille Skipper.

Tidligere tirsdag har SF og De Radikale været til regeringsforhandlinger om udlændingepolitikken. Begge partier ønsker, at Danmark som udgangspunkt skal tage 500 kvoteflygtninge om året.

Enhedslisten ønsker også at afskaffe kontanthjælpsloftet, som partiet mener har været med til at skabe øget ulighed og medført flere fattige børn i Danmark.

Også integrationsydelsen og 225-timersreglen skal fjernes, mener Enhedslisten, der også vil have børnefamilier ud af Udrejsecenter Sjælsmark.