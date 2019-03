Engell: Først valg efter påske

Skrivebordet i Statsministeriet er endnu ikke ryddet helt, da der stadig mangler at falde aftaler om sundhed og pension på plads.

Forhandlingerne genoptages først i næste uge. Og da en valgkamp som minimum tager tre uger, så tror politisk kommentator Hans Engell ikke på valg før efter påske.

- Hvis ikke Løkke trykker på knappen indenfor de næste 48 timer, så ligner det et valg den 26. maj, siger han.

Han tror ikke på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskriver valg efter valget til EU-Parlamentet 26. maj.

Både vælgere og de partiansatte vil være trætte til den tid, og det koster desuden en del millioner kroner at afholde valg.

- Det er svært at presse to valg ind mellem påske og sommerferie. Et valg i Danmark koster omkring 120 millioner kroner, så det er ikke bare lige at gøre. Vælgerne og partiernes folk bliver noget slidte, siger han.

Forhandlingerne om regeringens udspil til sundhedsreform og forhandlingerne om pension for nedslidte er inde i slutfasen.

Selv om der er forlydender om, at parterne er så godt som enige om sundhed, så tror Hans Engell ikke på, at man bare holder forhandlingerne på standby af taktiske årsager.

- Det her er meget svære forhandlinger, som handler om mange milliarder, centrale strukturer, og at man er under et krydspres, fordi der er valg forude og et klart flertal til rød blok, siger han.

Med tre måneder til deadline for valget mener han, at statsministeren har malet sig op i et hjørne.

- Problemet denne gang er, at regeringen er meget mere presset om valgudskrivelsen, end man normalt er. Vi nærmer os udløbet, der er påske midt imellem, og der er et EU-valg og så sommerferie. Det hele er ved at løbe ud, siger han.