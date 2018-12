Engell: De udviste udlændinges ø er meget symbolsk

Regeringen og Dansk Folkeparti har i finansloven strammet reglerne for ydelser. DF er sejrherre ifølge Engell.

Om Dansk Folkeparti er kommet igennem med sit paradigmeskift for udlændingepolitikken i finansloven for næste år, er til diskussion, mener politisk kommentator Hans Engell.

Til gengæld ser han stor symbolsk værdi i, at udlændinge på tålt ophold og nogle kriminelle afviste asylansøgere fremover sendes til øen Lindholm i Stege Bugt.

- Det har megen symboleffekt, og en stor del af mediernes og politikernes fokus retter sig mod Lindholm, som ingen før anede hvor lå. Nu er det pludselig Danmarks mest kendte ø. Den symbolske effekt er stor, meget stor.

- Der er meget elastik i ordet paradigmeskift, der findes ingen objektiv beskrivelse af, hvad et paradigmeskift er, siger Hans Engell.

Der er i finansloven få tal og beregninger på, hvad stramningerne egentlig får af konsekvenser for indrejsetal og familiesammenføringer. Men det mener Hans Engell, er helt naturligt. Han peger på, at det må fremtiden vise.

Aftalen indeholder flere elementer.

Opholdstilladelse til konventionsflygtninge gives i dag med mulighed for varigt ophold. Men det skal fremover gives med henblik på midlertidigt ophold.

Fremover skal arbejde, foreningsliv og danskkundskaber tillægges mindst mulig betydning for adgang til opholdstilladelse.

Desuden skal myndighederne lave en forventningsafstemning med flygtninge om, at deres ophold i Danmark er midlertidigt. Integrationsydelsen og integrationsprogrammet skifter navn.

Det er svært at sige, om de elementer lever op til det paradigmeskift, som Dansk Folkeparti har krævet, mener Hans Engell.

- Det er ikke så vidtgående, som de har været inde på. Der er ikke etableret udrejsecenter i Nordafrika.

- Der er en lang række bestemmelser, der er de samme. Man har bare strammet kriterierne og reglerne for ydelser. Det eksisterende system er strammet op, og så har Lindholm en enorm symbolsk værdi, siger Hans Engell.

Han peger på Dansk Folkeparti som den stor sejrherre, mens regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative kun har fået mindre indrømmelser.