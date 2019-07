Energisektor: Elnet til biler kræver ny politisk plan

Samfundet er ikke rustet til at oplade de mange elbiler, som politikerne ønsker i 2030, siger Dansk Energi.

Der er brug for en politisk plan, hvis elnettet skal kunne klare et stort rykind af elbiler i fremtiden.

Det siger administrerende direktør i Dansk Energi Lars Aagaard.

- En udbygning af elnettet er ikke noget, man ordner på en formiddag. Det langt billigste vil være, hvis der er en langsigtet plan, som er politisk bestemt.

- Vi kan jo ikke investere, uden vi kan hente pengene hos kunderne, og det er politikerne, der bestemmer, hvor mange penge vi må hente hos dem, siger han.

Ifølge ham kræver en udbygning, at der graves 16.000 kilometer elkabler op og udskiftes, der skal ekstra hardware ind i 25.000 elskabe, og der skal sættes flere hundredtusinder ladestandere op til bilerne.

Hvis det kan gøres løbende, når gamle elkabler bliver slidt og alligevel skal udskiftes, er det billigere, end hvis alt skal graves op på én gang.

De røde partier blev med dannelsen af S-regeringen enige om et "forståelsespapir".

Af det fremgår det, at de vil sætte en stopper for salg af diesel- og benzinbiler fra 2030, og at der samme år skal suse en halv million elbiler rundt på de danske veje.

Det skal bidrage til at nå regeringens målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra energi- og klimaminister Dan Jørgensen (S), der holder sommerferie.