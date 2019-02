Endnu et tilfælde af mæslinger i Danmark

En ung mand fra Nordsjælland er ifølge en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut blevet smittet med mæslinger.

- Vi ved, at den pågældende formentlig er smittet i Danmark. Fordi han har ikke været ude at rejse i den periode, hvor smitten menes at have fundet sted, sige Peter Henrik Andersen, afdelingslæge ved Statens Serum Institut.

Virustypen er identisk med den, som i uge syv ramte to danskere i skisportsbyen Val Thorens i Frankrig.

- Det tyder på, at der er en form for smittespredning i Danmark, siger Peter Henrik Andersen.

Statens Serum Institut vil nu undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem de tre påviste tilfælde af sygdommen. Folk, der ikke er vaccineret, kan meget nemt blive smittet.

- Mæslinger er jo en luftbåren sygdom. Selv hvis en smittet person har forladt et rum, kan virussen blive hængende. Så vi vil undersøge, om der er overlap imellem de tre tilfælde, vi har påvist, siger Peter Henrik Andersen.

Han peger derfor på, at flere danskere kan være smittet uden at være klar over det. Af samme grund udsender Statens Serum Institut en meddelelse til landets sundhedspersonale om at holde øje med symptomer på mæslinger.

Peter Henrik Andersen understreger dog, at der ikke er grund til panik, selv hvis man bliver smittet.

- Det er en vigtig pointe, at de fleste, der får mæslinger, bliver helt raske igen. Grunden til, at vi gør lidt ud af det, er, at det kan være en alvorlig sygdom, siger han.

Er man i tvivl om, hvorvidt man er vaccineret mod mæslinger, skal man tjekke, om man har fået MFR-vaccination. Det er den mest effektive måde at sikre sig mod smitte.

Det er gratis for børn og voksne at få MFR-vaccinen i Danmark.