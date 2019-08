Endnu en mand er blevet smittet med den flåt-overførte sygdom centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE).

Det oplyser Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Der er tale om en 69-årig mand, som sandsynligvis er blevet smittet lokalt af flåter i Tisvilde Hegn - dog kan det ikke udelukkes, at han er blevet smittet på Bornholm.

Det er sjældent, at TBE konstateres uden for Bornholm. Der er dog fortilfælde. For kun få uger siden blev der også påvist et TBE-tilfælde med relation til Vinderød/Halsnæs i Nordsjælland. Da var det en 59-årig mand, der blev smittet.

Sidste år blev to personer fra henholdsvis Fåborgegnen og et ikke nærmere bestemt sted i Jylland smittet med TBE-virus.

Statens Serum Institut oplyser, at det og Sundhedsstyrelsen følger situationen. Læger opfordres til at være ekstra opmærksomme på diagnosen TBE, også selv om folk ikke har været i udlandet eller på Bornholm.

Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde for TBE i Danmark, hvor der påvises imellem to til fire tilfælde årligt. Derfor anbefaler man i Danmark kun personer, der jævnligt færdes i skov og krat uden for stier på Bornholm, at blive vaccineret.

De seneste to tilfælde af TBE påvist i Nordsjælland giver ikke anledning til ændring af anbefalingerne, skriver Statens Serum Institut.

Alle borgere kan dog - i samråd med deres læge og for egen betaling - vælge at blive vaccineret.

Symptomerne på TBE er delt i to faser. Omkring en uge efter biddet får omkring en fjerdedel af de smittede influenzalignende symptomer og feber i en uges tid.

Derefter vil omkring en ud af tre af dem, der har influenzasymptomerne, opleve sygdommens anden fase og udvikle symptomer på hjernebetændelse.

Det vil typisk ske efter 1-21 dage uden symptomer efter perioden med influenza.

Omkring en tredjedel af dem, der bliver indlagt med sygdommen, får længerevarende mentale eller neurologiske følger.

For børn kan sygdommen betyde mindre indlæringsvanskeligheder.

Højsæsonen for flåter er fra maj til oktober.

Flåterne er typisk båret af dyr som små gnavere, ræve og hjorte. Skulle man blive bidt, skal man hurtigst muligt fjerne flåten fra kroppen.