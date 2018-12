Endnu en er anholdt i sag om drab på radiovært

Københavns Politi har anholdt endnu en mistænkt i sagen om drabet på radiovært Nedim Yasar. Det oplyser politiinspektør Torben Svarrer til Ritzau.

Torsdag meldte politiet ud, at man havde anholdt to mænd på 24 og 25 år i sagen. Den tredje anholdte er 22 år.

De skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg fredag formiddag. Her skal den tredje mand også fremstilles.

Nedim Yasar blev skudt, mens han sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter. Her havde han netop forladt en reception i forbindelse med udgivelsen af hans bog "Rødder", som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig.

I forbindelse med torsdagens anholdelser foretog politiet flere ransagninger i Københavnsområdet. Også i Nordsjælland blev der ransaget. Politiet har oplyst, at der var tale om et bandetilholdssted i Ganløse.

Hvilken bande der er tale om, vil politiinspektør Torben Svarrer ikke røbe.

Men Ganløse er blandt andet kendt for at huse et klubhus for de såkaldte etblodsrockere fra gruppen Satudarah.

Hos Københavns Politi oplyser Torben Svarrer, at politiet efterforsker flere mulige motiver til drabet uden dog at fortælle hvilke.

Nedim Yasar forlod for syv år siden bandemiljøet. Yasar var leder af en gruppe kaldet Los Guerreros - en gruppe, som støttede rockergruppen Bandidos.

Han har i de senere år i medierne berettet om livet i bandemiljøet, og på Radio24Syv var han en af værterne i radioprogrammet "Politiradio".

Nedim Yasar blev 31 år.