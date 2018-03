Koncerndirektør i Region Syddanmark Rikke Vestergaard forlader jobbet til fordel for et job som kommunaldirektør i Esbjerg.

Region Syddanmark mister endnu en topchef, når koncerndirektør i Rikke Vestergaard skifter job.

Regionsdirektør Jane Kraglund beklager i en pressemeddelelse, at Rikke Vestergaard forlader Region Syddanmark:

- Desværre har Rikke Vestergaard valgt at søge nye udfordringer - det er naturligvis ærgerligt, men sådan er vilkårene. Esbjerg Kommune får en dygtig direktør, som hos Region Syddanmark har formået at skabe resultater - også i nogle svære sager. Det har hun gjort kompetent og på en yderst tillidsvækkende måde. Det vil jeg gerne kvittere for og samtidig ønske Rikke Vestergaard alt mulig held og lykke fremover.

Den nu 50-årige Rikke Vestergaard kom til regionen i 2016 fra en stilling som kommunaldirektør i Kolding Kommune. I Region Syddanmark har hun været en del af koncerndirektionen, hvor hun har haft særligt fokus på økonomi, drift, HR samt det præhospitale område og regionens sygehusbyggerier.

- Jeg har været rigtig glad for at være i Region Syddanmark. Det er en spændende og kompleks organisation, hvor jeg har lært en masse, som jeg kan tage med videre. Blandt andet har jeg nu en endnu bedre forståelse for, hvor vigtigt samarbejdet mellem kommuner og regioner er i forhold til at kunne løfte udfordringerne på sundhedsområdet. Og så ser jeg naturligvis frem til at yde mit bidrag til Esbjergs fortsatte udvikling som en vækstkommune.

Regionsrådsformand Stephanie Lose har forståelse for Rikke Vestergaards valg, men ærgrer sig også:

- Jeg ærgrer mig altid, når vi må sige farvel til dygtige ledere - og Rikke Vestergaard er ingen undtagelse. Hun har haft ansvaret for vigtige områder som økonomi og sygehusbyggerierne. Og det har hun løftet med sikker hånd. Jeg og det nye regionsråd havde gerne fortsat samarbejdet med Rikke Vestergaard. I stedet ønsker vi hende god vind fremover.

Rikke Vestergaard begynder i sit nye job 1. juni.