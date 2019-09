En verdensdame i ligestillingens tjeneste

Som direktør for organisationen Women Deliver færdes Katja Iversen blandt nogle af verdens mest magtfulde personer i arbejdet for at sikre kvinders rettigheder.

Der er store kontraster mellem det liv, Katja Iversen levede som barn og teenager, og den tilværelse, hun har skabt sig som voksen.

Hun voksede op i en kernefamilie med lærerforældre i den lille by Sørvad i Vestjylland. I dag bor hun i New York, leder den internationale organisation Women Deliver og begår sig blandt verdens statsoverhoveder.

Mandag den 9. september fylder Katja Iversen 50 år.

Sidste år blev Katja Iversen af Berlingske kåret som "Årets Dansker" for sin indsats for piger og kvinders rettigheder i udviklingslandene gennem sit hverv som administrerende direktør for Women Deliver.

Arbejdet har bragt hende tæt på verdens magthavere, og hun har siddet til bords med Donald Trump, Emmanuel Macron og Theresa May, ligesom kronprinsesse Mary herhjemme er blevet engageret i organisationen.

Senest deltog Katja Iversen i G7-topmødet i Biarritz i Frankrig som medlem af Ligestillingsrådet, hvor hun holdt præsentation for regeringscheferne fra blandt andet USA, Frankrig og Storbritannien.

Da hun sidste år blev kåret som "Årets Dansker" foran kandidater som tennisspiller Caroline Wozniacki, iværksætter Jesper Buch og klimaforsker Sebastian Mernild, sagde Katja Iversen:

- Jeg prøver at komme ind, hvor verdens ledere er, for at tale piger og kvinders sag. Den her pris er ikke bare til mig. Den er til Women Deliver og piger og kvinder i hele verden.

Arbejdet i den internationale organisation sender Katja Iversen vidt omkring, og i 2018 havde hun intet mindre end 320 rejsedage.

Katja Iversen har blandt andet været kommunikationschef i Sex og Samfund, haft en lederstilling hos Unicef i New York, der er FN's børneorganisation, og stået i spidsen for sit eget kommunikationsbureau.

Hun er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og har en lederuddannelse fra Columbia University i New York.