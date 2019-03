Alkometeret viste en promille på 2,0, da en polsk varebilchauffør tirsdag aften blev standset på E20 ved Aarup-afkørslen. Men ifølge chaufføren havde han ikke kørt spirituskørsel, for han lå og sov i sin bil, da han blev vækket, forklarede han i retten. Den forklaring kunne retten tillade sig at afvise fuldstændigt, mente anklageren. Modelfoto: Rådet for Større Trafiksikkerhed.