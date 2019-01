En ud af syv unge over 18 år har prøvet lattergas

Socialdemokratiet vil indføre pant på lattergaspatroner for at komme et stigende misbrug blandt unge under 18 år til livs.

I Ungeprofilundersøgelsen fra efteråret 2017 har 70.573 unge i alderen 12-25 år svaret på spørgsmål om blandt andet brug af lattergaspatroner.

Her kan du læse om resultatet:

* I alt har godt 7 procent af gruppen svaret ja til, at de har prøvet lattergas som rusmiddel.

* 5,3 procent af dem var piger/kvinder. 9,1 procent var drenge/mænd.

* Blandt de unge under 18 år har 4,6 procent svaret, at de har prøvet lattergas.

* Blandt dem over 18 år er det 15,3 procent.

* Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men anses for at være det bedste bud på en kilde til unges forhold til rusmidler.

* Misbrugere af lattergas bruger typisk en såkaldt "cracker", som er den del af en sifon, patronen puttes i, og som kan aktivere gassen gradvist.

* På "crackeren" påsættes oftest en ballon, som fyldes med lattergassen.

* Herefter suger personen lattergassen af ballonen.

* Effekten er for de fleste en heftig rus, der typisk varer mellem 20 og 40 sekunder.

* De fleste griner under rusen, og mange får problemer med at holde balancen.

* Lattergaspatroner kan købes i isenkramforretninger og i stigende grad i små købmænd og kiosker.

* Flere forhandler dem også på nettet.

* Flere diskoteker har udbudt lattergaspatroner på deres drinkskort.

* Ifølge produktsikkerhedsloven er det ulovligt at sælge lattergaspatronerne til misbrug.

* Ifølge Sundhedsstyrelsen kan indtag af gassen i værste fald medføre kvælning, fordi gaspatronen ikke indeholder ilt.

* En patron koster cirka tre kroner.

Kilde: Træk i data fra Ungeprofilundersøgelsen foretaget af Jakob Demant for Ritzau.