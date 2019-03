En tredjedel i Danmark mener kulturlivet skal finansiere sig selv

Stod det til hver tredje dansker, så skal kunst og kulturlivet klare sig selv økonomisk.

Det fremgår i en ny kulturanalyse, som Tænketanken Mandag Morgen står bag.

Samtidig viser analysen, at omkring halvdelen af danskerne synes, at det offentlige skal være med til at finansiere store dele af kulturlivet.

Det er et paradoks, mener kirke- og kulturminister Mette Bock (LA).

- Der er ingen tvivl om, at danskerne er store kulturforbrugere, og de forstår kulturens betydning. Samtidig er der en splittet holdning til, hvordan kulturen i bred forstand finansieres, siger Mette Bock.

Danskerne er knap så splittede, når det gælder det offentlige tilskud til biblioteker og museer. Her mener henholdsvis 80 og 79 procent, at det er en god idé.Til gengæld er flere i tvivl, når det konkret gælder den offentlige støtte af biografer og gallerier. Her mener kun 39 procent, at det giver mening med offentlige støttemidler.

Ifølge Mette Bock er det et tilbagevendende emne, hvordan kulturen skal finansieres.

- Det er en diskussion, vi har hele tiden, men det er også en diskussion, der kan være med til at skabe udvikling, siger Mette Bock.

Udviklingen skal blandt andet ske ved, at man ændrer på måden, man ser kulturfinansieringen på, mener kulturministeren.

- Man taler om en offentlig støtte, men i virkeligheden er der tale om en investering. Det er en økonomisk god forretning at investere i kultur. Det har Dansk Industri dokumenteret for nylig. Det er også en investering i vores samfund og den fælles historie, siger Mette Bock.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det offentlige fortsat skal finansiere kulturen, svarer ministeren:

- Absolut. Det er en meget lille del af vores offentlige forbrug.

Kulturanalysen er onsdag blevet præsenteret på et debatarrangement, hvor kulturministeren gæster i selskab med kulturordfører Mogens Jensen (S), Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), Holstebros borgmester H.C. Østerby (S) og direktør Ulla Tofte, M/S, Museet for Søfart.