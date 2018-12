En person er anholdt efter mistænkeligt dødsfald i Holbæk

På en privat adresse i Holbæk i Nordvestsjælland er politiet sent lørdag aften massivt til stede.

Det skyldes et "mistænkeligt dødsfald", skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse ved midnat til søndag.

Politiet modtog lørdag klokken 19.30 en telefonisk anmeldelse om, at der i en lejlighed i centrum af Holbæk skulle befinde sig en livløs person.

- Ved ankomst til stedet blev det konstateret, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald, hvorfor de nødvendige efterforskningsmæssige og tekniske tiltag er iværksat for at få klarlagt hændelsesforløbet, skriver politiet.

I forbindelse med efterforskningen har Midt- og Vestsjællands Politi anholdt en person. Politiet ønsker ikke at oplyse hverken køn eller alder på vedkommende.

- Vi har masser af dødsfald, som vi undersøger. Hvis vi ikke lige kan putte det i en af de sædvanlige kasser - og altså ikke udelukke et strafbart forhold - så betegner vi det automatisk som mistænkeligt, siger vagtchef Thomas Jørgensen.

Ifølge Ekstra Bladet er politiet til stede på Rolighedsstræde, som ligger nær havnen i Holbæk.