En ordstyrers betragtninger: Læs Fundings tre pointer fra Tulle-Vermund-duellen

1. Uafgjort er en sejr for Nye Borgerlige

Debatten var i sig selv en meget lige affære. Måske med Kristian Thulesen Dahl som en lille vinder.

Pernille Vermund startede godt nok hårdt ud med et angreb på Kristian Thulesen Dahl. Han havde svigtet Danmark, fordi han ikke havde sat stolen for døren over for Lars Løkke Rasmussen, da flygtningene gik på den sønderjyske motorvej i september 2015.

Kristian Thulesen Dahls forsvar lød til forveksling som noget, de gamle partier på Christiansborg kunne have fundet på at have sagt. Man kommer længst ved at forhandle. Der skal 90 mandater til et flertal. Og så videre.

Men hvor Nye Borgerliges frontkvinde var i offensiven på udlændingepolitikken, var hun på hælene, da hun skulle forklare sin egen økonomiske politik. Kristian Thulesen Dahl ville vide, hvordan hun kan spare 77 milliarder kroner i den offentlige sektor, uden det kommer til at gå ud over folkeskolerne og ældreplejen. Det lykkedes kun Pernille Vermund at redegøre for de omkring 20 milliarder.

Men selv om debatten endte omtrent uafgjort, var det stadig en sejr for Pernille Vermund. Hun faldt ikke igennem. Tværtimod spillede hun på lange stræk lige op med Thulesen Dahl. Hun slog fast, at hun er en reel udfordrer, og at hun hører til.