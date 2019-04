En kvinde med en utrolig livshistorie

Bag ethvert menneske gemmer sig en historie, men bag nogle gemmer sig en mere farverig og dramatisk en af slagsen.

Med modelkarriere, Golden Globes, alkoholmisbrug og utroskab hører Ali MacGraws historie til den sidste kategori.

Mandag den 1. april fylder skuespillerinden med den omtumlede livshistorie 80 år.

I starten af 70'erne slog hun sit navn fast, da hun optrådte som model for modemagasinet Vogue. Her blev hendes naturlige udseende særligt populært.

Det store internationale gennembrud fik hun med roller i filmene "Goodbye, Columbus" fra 1969 og "Love Story" fra 1970.

Rollerne indbragte hende to Golden Globe-statuetter for henholdsvis mest lovende kvindelige debutant og bedste skuespillerinde.

MacGraw blev også kendt for sine mange private op- og nedture.

Under indspilningen til filmen "Love Story" giftede hun sig med filmens producent, Robert Evans. Sammen fik de en søn.

I 1972 gik ægteskabet i stykker, da MacGraw indledte et forhold til stjerneskuespilleren Steve McQueen i forbindelse med indspilningen af filmen "The Getaway".

Forholdet endte i 1978 i et dramatisk brud, der sendte skuespillerinden ud i et alkoholmisbrug og siden en tur på afvænning.

De følgende år brugte MacGraw på at genopbygge sin karriere som skuespiller.

I 2006 debuterede Ali MacGraw på Broadway i teaterstykket "Festen", der var en dramatisering af danske Thomas Vinterbergs dogmefilm.

Ali MacGraw har gennem sin karriere været fortaler for dyrevelfærd. Gennem oplysningsfilm har hun blandt andet opfordret til, at folk husker at passe godt på deres kæledyr.