En del af landet får sol og 20 grader - resten får regn og blæst

Sommervejret lader vente på sig. For selv om dele af landet i weekenden vil få solen at se, skal de fleste huske at pakke regntøjet.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen.

- Det er ikke en prangende weekend, vi går i møde. Nogle vil nok sige, at det bliver et rigtigt møgvejr, mens andre i de østlige egne vil føle det som ganske pænt, fortæller Lars Henriksen.

Fredag starter skyet ud i den nordvestlige del af landet. Her vil vejret være præget af mange skyer og regn.

I løbet af dagen klarer det op med nogen sol og kun lokale byger.

- I resten af landet er det omvendt. Her starter man ud med sol og temperaturer på 13-18 grader, og så skifter det og bliver skyet med byger i løbet af eftermiddagen, siger Lars Henriksen.

Enkelte steder mod sydøst vil få op mod 20 grader, heriblandt Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

- Det er en begrænset del af landet. Langt de fleste steder vil det sky mere til hen på eftermiddagen, og vinden vil blive stedvis hård fra vest, fortæller Lars Henriksen.

Natten til lørdag kommer der mange skyer ind over landet. Det er en optakt til lørdag, der bliver overvejende tør, men med mange skyer.

Periodevis kommer solen frem i de østlige egne.

- Lørdag bliver den flotteste dag med 12-18 grader om dagen. Det kan blive blæsende med jævn til hård vind omkring vest, men hvis man finder et sted med læ, vil det være ganske lunt, fortæller meteorologen.

Natten til søndag bliver det vekslende skydække med otte grader. Søndag vil være præget af regn og kun en smule sol i hele landet. Temperaturerne ligger omkring 10-15 grader.

- Lige nu ser det ud til at solen slår mest igennem i de østlige egne, men det kan godt ændre sig. Generelt vil jeg sige, at man skal finde paraplyen frem for at være på den sikre side, siger Lars Henriksen.