En 41-årig mand er anholdt for at true betjente på livet

Efter at have fremsat trusler på livet mod unavngivne betjente er en mand fra Varde-området blevet anholdt.

En mand fra Varde-området er søndag aften blevet anholdt for at have truet betjente på livet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Tidligere på dagen havde manden fremsat trusler på livet mod unavngivne betjente, lyder det i meddelelsen.

- Syd- og Sønderjyllands Politi iværksatte derfor en aktion for at lokalisere og anholde manden.

Aktionen blev foretaget klokken 22.23 søndag aften.

Manden vil blive afhørt, og mandag vil det blive vurderet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser politiet.

Det er ikke oplyst, hvor og hvordan den anholdte har truet de pågældende betjente.

Syd- og Sønderjyllands Politi har lidt over midnat natten til søndag ikke yderligere oplysninger i sagen.