Ellen Trane: Jeg kan samle Venstre bedre end Støjberg

Der kommer kampvalg mellem Ellen Trane Nørby (V) og Inger Støjberg (V) om at blive Venstres næstformand.

Ellen Trane Nørby meddelte sit kandidatur mandag aften, men hun mener ikke, at det handler om, at hun er imod Støjberg.

- Jeg har det, der skal til for at gøre Venstre stærkt og tage hånd om de emner, som optager vælgerne.

- Jeg stiller ikke op mod Inger Støjberg. Vi har brug for profiler som Inger Støjberg, siger Ellen Trane Nørby tirsdag på vej ind til Venstres gruppemøde på Christiansborg.

- Inger repræsenterer en lang række kvalifikationer. Jeg mener bare selv og også på baggrund af de mange opfordringer, jeg har fået, at jeg vil være bedre til at samle partiet i den situation, vi står i nu.

- Og det er der behov for, så vi igen kan tale politik, i stedet for at tale om Venstres indre liv, siger Ellen Trane Nørby.

Blandt andre Bo Madsen, der er formand for Venstres regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, har opfordret hende til at stille op.

Spørgsmål: Hvordan vurderer du dine muligheder for at blive næstformand?

- Jeg har fået opfordringer fra hele landet, fra vores bagland, fra politikere, der er centralt placeret. Det har selvfølgelig indgået i mine grundige overvejelser i den seneste tid i forhold til at stille op.

- Jeg har også en familie, jeg har to små børn. Det at stille op som næstformand for Venstre indbefatter jo også rigtig mange møder og tusinder af timers arbejde fremadrettet.

- Derfor har jeg overvejet det grundigt, men jeg mener, at jeg har det, der skal til, for at være en god næstformand for Venstre. Og det glæder mig, at jeg også får så bred opbakning fra baglandet landet rundt, siger Ellen Trane Nørby.

Det er de delegerede på Venstres ekstraordinære landsmøde 21. september, der skal bestemme, hvem der skal være formand og næstformand for partiet.

Jakob Ellemann-Jensen er i øjeblikket eneste kandidat som formand.

Venstre skal vælge ny formand og næstformand, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har meldt deres afgang.

Det skete som en følge af, at Venstres bagland var utilfreds med uenighederne mellem de to topfigurer i partiet.