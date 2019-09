Ellemann-Jensen vil ikke udpege sin favorit som næstformand

Venstres i øjeblikket eneste formandskandidat, Jakob Ellemann-Jensen, undgår at svare på, hvem han helst ser som ny næstformand i partiet under hans ledelse.

Spørgsmålet er blevet relevant, efter at Ellen Trane Nørby mandag annoncerede, at hun er kandidat til næstformandsposten. Det samme er Inger Støjberg.

- Jeg er glad for, at Ellen stiller op til næstformandsposten i Venstre, siger Ellemann-Jensen tirsdag på vej ind til et gruppemøde i Venstre.

- Jeg er sikker på, at hun vil kunne blive en aldeles glimrende og fremragende næstformand, og så er det en luksus at være i et parti, hvor vi kan stille flere superkvalificerede kandidater.

- Jeg vil helst have en af de to kandidater. Hvis der kommer en tredje kandidat, kan du være helt sikker på, at jeg også vil bakke vedkommende op.

- Det er et luksusproblem, at vi i Venstre har mange kvalificerede kandidater, siger Ellemann-Jensen.

Støjberg annoncerede sit kandidatur i sidste uge. Efterfølgende udtalte Ellemann-Jensen, at han og Støjberg ville kunne supplere hinanden ganske godt.

- Jeg tror også, at jeg og Ellen Trane Nørby ville kunne supplere hinanden rigtig godt, siger Ellemann-Jensen tirsdag og tilføjer:

- Ja, jeg vil kunne samarbejde med Inger Støjberg. Ja, jeg vil kunne samarbejde med Ellen Trane Nørby.

Efter en turbulent tid på det seneste med intern uro skal Venstre vælge nyt formandskab, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har meldt deres afgang som henholdsvis formand og næstformand.

Venstre holder 21. september et ekstraordinært landsmøde. Dagsordenen er udelukkende at vælge ny formand og næstformand, og det er de delegerede, der vælger.

Kristian Jensen er ligeledes glad for, at flere kandidater har meldt sig på banen.

- De to kandidater kan hver især en hel masse ting, og jeg er sikker på, at uanset hvem de delegerede vælger, bliver det rigtig godt for Venstre, siger Jensen.