Ellemann-Jensen satser på ro i Venstre efter tumult

Venstres politiske ordfører mener, at rollerne i partiet er klart defineret, og at man kan se fremad.

Torsdagens melding fra Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen om, at han ikke længere vil have næstformand Kristian Jensen til at forlade sin post, skal være med til at skabe ro i partiet.

Det siger Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

- Status er, at den lidt tumult, der har været de seneste ti dage, er vi nu kommet igennem.

- Den har vi overstået, og rollerne er klart defineret endnu en gang, for at ingen kan være i tvivl. Og så er det op på hesten igen og fremad, siger han.

Claus Hjort Frederiksen ville i sidste uge have Kristian Jensen fjernet fra posten, fordi han i den tidligere finans- og forsvarsministers øjne havde underløbet Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen.

I et interview med Berlingske i sidste uge sagde Kristian Jensen, at Venstre ved næste valg ikke igen skal gå efter at være med i en SV-regering.

Det var stik imod den politiske kurs, som Lars Løkke Rasmussen lagde i valgkampen i maj og juni.

Her lagde han først tanker frem om en bred regering hen over midten, og dagen før folketingsvalget 5. juni gjorde Løkke en SV-regering til sin førsteprioritet.

Politiske iagttagere så Kristian Jensens udmelding i Berlingske som en udfordring af Løkke, som Jensen håber at afløse som formand.

Venstre holder i november landsmøde, hvor der skal vælges formand og næstformand.

Næstformanden blev fredag i sidste uge imidlertid sat på plads på Venstres sommergruppemøde og måtte erkende, at formanden lægger den politiske linje i Venstre.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen lavede i 2014 ellers en aftale om et delt formandskab. men sommergruppemødet tydeliggjorde altså, at det er formanden, der lægger linjen.

Det budskab har Claus Hjort Frederiksen torsdag gentaget i et Facebook-opslag.

- Venstres forretningsudvalg havde onsdag aften en lang og grundig drøftelse af opgavefordelingen og ledelsesforholdene i Venstre.

- Det blev klart slået fast, at formanden har ansvaret for det organisatoriske og politiske. Næstformandens opgaver aftales med formanden.

- I det lys ser jeg intet behov for ændringer i Venstres ledelse. Vi kan nu se fremad og kaste os ud i opgaven som opposition, skriver han.

Jakob Ellemann-Jensen, regner med, at der efter den seneste tids tumult kommer ro på i partiet i de kommende måneder.

- Det satser jeg stærkt på. Jeg kan ikke se nogen grund til, at det skulle være anderledes, siger han.