Ellemann-Jensen har ingen planer om at udfordre formandskabet

Den interne uro i Venstre buldrer derudaf, og søndag aften udtalte formand Lars Løkke Rasmussen i video på Facebook, at han gerne ser Venstres landsmøde fremrykket for at få afklaring om formandskabet og den politiske linje.

Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører i Venstre, bliver ofte nævnt som en fremtidig formand i partiet. Men det er åbenbart ikke aktuelt nu. Han bakker op om Løkke som partiets formand.

Og Ellemann-Jensen slår desuden fast, at han ikke har nogen planer om at stille op som næstformand. Han støtter den nuværende, Kristian Jensen, som ventes at genopstille.

- Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre, siger Ellemann-Jensen, der svarer "nej" til spørgsmålet om, hvorvidt han vil udfordre Løkke.

Spørgsmål: Stiller du op som næstformand?

- Det har jeg ikke nogen planer om.

Spørgsmål: Støtter du Kristian Jensen som næstformand, hvis han genopstiller?

- Ja, det gør jeg.

Ellemann-Jensen mener, at Løkke gør klogt i at ville fremrykke landsmødet, som efter planen skal finde sted 16.-17. november. Løkke ønsker et landsmøde inden Folketingets åbning i oktober.

- Det er klogt at bede hovedbestyrelsen om at fremrykke landsmødet. En situation, hvor vi diskuterer personer i stedet for at diskutere politik, det er ikke holdbart, siger Ellemann-Jensen.

Hovedbestyrelsen mødes i weekenden, hvor formandskabet og en mulig ny dato for landsmødet skal drøftes.

Uroen i Venstre er taget til efter sommerferien. Det begyndte med, at Kristian Jensen i et interview med Berlingske undsagde Løkke og dennes tanker om en mulig SV-regering. Derefter brød uroen ud i offentligheden.

Ellemann-Jensen er glad for, at Løkke genopstiller, hvilket formanden gjorde klart i videoen.

- Venstre er lige kommet godt ud af to valg, dels til Europa-Parlamentet, dels til Folketinget, og det var med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Så selvfølgelig skal han fortsat stå i spidsen for Venstre, siger han.

Den politiske ordfører er godt klar over, at hans navn tit nævnes som Venstres næste formand. Eller næstformand.

- Jeg er politisk ordfører for Venstre, og det er derfor mig, der udtaler mig nu. Så nævnes mit navn i alle mulige forbindelser, det er smigrende, men det er uaktuelt, siger han.

Foruden Ellemann-Jensen har en række Venstre-profiler udtrykt støtte til Løkke. Det gælder blandt andre Sophie Løhde, Karen Ellemann, Tommy Ahlers, Lars Christian Lilleholt, Jan E. Jørgensen, Troels Lund Poulsen og Ulla Tørnæs.

Ritzau har henvendt sig til en lang række andre folketingsmedlemmer for Venstre. De er blevet spurgt, om de støtter Løkke som formand. Og Kristian Jensen som næstformand.

De fleste er ikke vendt tilbage. Stén Knuth har ingen kommentarer, oplyser han. Britt Bager vil først sige noget efter weekendens møde i hovedbestyrelsen.