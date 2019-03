Elbæk svarer på kritik mod ham: Kan ikke gøre alle glade

To medlemmer af hovedbestyrelsen i Alternativet kan ikke længere støtte op om partiets ledelse.

Det har ikke været muligt for pressen at træffe Alternativets leder, Uffe Elbæk, men på Twitter svarer han på kritik, som to hovedbestyrelsesmedlemmer har rettet mod ham.

De har forladt partiet med henvisning til, at den politiske ledelse udviser eklatant mangel på integritet og kompetencer.

Uffe Elbæk takker dem for deres tid i partiet.

- Selv om jeg gerne ville, kan man i et politisk parti og bevægelse ikke gøre alle glade. Man skal kun være i Alternativet, hvis man har lyst til det.

- Tak for indsatsen til de, der har været med undervejs, men som nu vil noget andet, skriver Uffe Elbæk på Twitter.

Det er partiets næstforperson, Vilhelm Stamp Nordahl Møller, og bestyrelsesmedlem Theis Krarup Hansen, der har besluttet at forlade partiet.

Det sker efter intern uro i partiet, som har kæmpet med flere møgsager.