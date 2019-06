Elbæk: Svigter politikere det grønne vil vi se civil ulydighed

Politikere stod i kø for at vise vælgerne, hvem der har det grønneste partiprogram under folketingsvalget, hvor emnet har fyldt mere end nogensinde før.

Med de mange løfter er der risiko for, at det nye folketing ikke lever op til forventningerne ifølge Alternativets partileder, Uffe Elbæk, der torsdag taler på hovedscenen på Folkemødet i Allinge.

- Hvis os politikere ikke tager ind, hvor alvorlig situationen er, og hvor klart befolkningen gav det stemme, så kommer vi til at se langt, langt mere civil ulydighed de kommende år, siger Uffe Elbæk.

- Og jeg kan forstå det. Det betyder, at alle vi politikere er til eksamen.

Alternativet havde et dårligt valg 5. juni og gik fra ni til fem mandater, selv om et af valgets helt store emner var klimapolitik, hvilket er partiets største mærkesag.

Desuden kan rød blok danne flertal med 91 mandater uden Alternativet, hvorfor partiet ventes at få svært ved at få indflydelse, hvis Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, danner regering.

Selv om Uffe Elbæk føler, at partiets grønne dagsorden blev kapret af andre partier, er han glad for, at emnet er kommet på dagsorden.

- På den ene side er vi kæmpe glade for det, og på den anden side siger vi "damn it", for det betyder, at der var rigtig mange af vores kolleger, der også synes, at de var grønne.

- Pludselig stod der en række partier, der så grønne ud. Men så siger jeg med et smil; 'but there is only one original', siger Uffe Elbæk.

Han fremhæver i sin tale, at almindelige borgere også har et ansvar og kan være med til at finde på de gode idéer, der kan skabe et grønnere samfund.

- De gode idéer kommer ikke fra Christiansborg. Gennem historien er de virkelig radikale samfundsidéer ikke kommet fra magtens centrum. De kommer fra kanten, fra almindelige borgere, fra skæve hjerner, marginaliserede grupper og alle andre steder fra end magtens centrum, siger han.