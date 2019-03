Elbæk: Sundhedsaftale har stadig demokratisk underskud

Alternativet var det sidste oppositionsparti, der meldte sig ud af forhandlingernes om regeringens sundhedsudspil.

Og når partiets politiske leder, Uffe Elbæk, ser på den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har fremlagt i dag, var det den korrekte beslutning at sige farvel og tak.

- Vores stillingtagen har ikke ændret sig med den aftale, der ligger nu, for den demokratiske problemstilling eksisterer stadig.

- Man nedlægger regionerne, men erstatter det ikke med et nyt repræsentativt niveau, hvor borgerne kan gøre politikere ansvarlige for de beslutninger, de træffer, siger Uffe Elbæk.

Han ser dog mange fine elementer i udspillet, som blandt andet imødekommer andre af Alternativets kritikpunkter og forbedrer psykiatrien og patient- og pårørenderettigheder.

- Derfor peger meget af det i den rigtige retning. Og jeg kan ikke forestille mig, at der er partier, der ikke ønsker at øge opmærksomheden omkring det psykiatriske område og gøre op med den sociale ulighed i sundhedsvæsnet.

Elbæk forudser dog, at vi skal på den anden side af et folketingsvalg, før der kan forhandles om en bredere aftale om fremtidens sundhedsvæsen.

- Desværre har vi et valg forude, og derfor risikerer vi, at der går blokpolitik i den, i stedet for at der går patientpolitik i den.

- Derfor synes vi, at man skal skubbe beslutningen om så stor en reform til efter et folketingsvalg, så man kan undgå, at der går valgkamp i den og sikre et bredt politisk flertal, siger han.