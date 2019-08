Eksplosionssagen: Proces om udlevering kan tage uger

Der går muligvis flere uger, før svenske domstole har afgjort, om en anholdt mand i sagen om det voldsomme angreb på Skattestyrelsen kan udleveres til strafforfølgning i Danmark.

I hvert fald hvis en tidligere sag er et pejlemærke. I det tilfælde gik der næsten seks uger med at få behandlet spørgsmålet om udlevering i by- og landsret.

Fredag eftermiddag skal byretten i Malmø holde retsmøde i den aktuelle sag. Her skal en dommer i første omgang afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den 22-årige, der blev anholdt sent tirsdag aften.

Manden vil ikke lade sig udlevere frivilligt til Danmark, har vicechefanklager Måns Björklund torsdag oplyst til DR.

Derfor skal byretten i Malmø på et senere tidspunkt tage stilling til, om dette kan ske, og om arrestordren fra Danmark opfylder betingelserne.

Hvis den svenske dommer nikker til udlevering, har den 22-årige mulighed for at appellere til landsretten.

Præcis samme indstilling havde en dengang 48-årig svensk statsborger i 2012, da han var blevet anholdt i Stockholm på dansk politis foranledning. Han var mistænkt for at have været involveret i en grov våbensag i Rødovre. Men han strittede imod en udlevering.

I hans tilfælde blev han oprindeligt varetægtsfængslet 13. juni. Først efter næsten seks ugers forløb, 27. juli, havde først byretten - Nacka Tingsrätt ved Stockholm - og dernæst landsretten - Svea Hovrätt - udtalt sig. Dommerne afviste protesten.

Selve overførslen til Danmark skete først 23. august samme år, altså mere end to måneder efter den oprindelige fængsling.

I sagen om eksplosionen på Østerbro i København 6. august mistænker dansk politi to svenske statsborgere. Den anden, en 23-årig mand, er dog ikke anholdt. Han er efterlyst internationalt.

Dansk politi har ikke villet udtale sig om et muligt motiv.

I Sverige har der været en lang række voldsomme angreb på offentlige myndigheder som for eksempel skattevæsen og politi. Sidste år var der over 100 eksplosioner.

Forklaringen kan være kriminelles forsøg på at intimidere myndighederne, har kriminolog Manne Gerell fra universitetet i Malmø sagt til Sydsvenskan. Han har noteret sig, at sprængningerne ofte er sket på tidspunkter, hvor bygningerne er tomme.