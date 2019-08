Eksplosionsmistænkt svensker udleveres til Danmark

En 22-årig svensk statsborger, der er mistænkt i sag om eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro i København, skal udleveres til Danmark.

Det afgør Tingsretten i Malmø, efter at manden har været fremstillet i grundlovsforhør fredag eftermiddag.

Den unge mand har nu indtil 23. august til at klage over udleveringen til en højere retsinstans, der svarer til den danske landsret.

Desuden vurderede retten, at manden fortsat skal være varetægtsfængslet, og at de genstande, der blev beslaglagt i hans hjem, skal udleveres til dansk politi. Der er tale om en computer, en telefon, et USB-stik, tøj og sko.

Den 22-årige var selv til stede i retten, men han dækkede sit ansigt med et blåt håndklæde, da pressen var til stede.

Hans forsvarer, Anders Malm, forklarede, at manden ikke ønskede at blive genkendt i offentligheden.

Eksplosionen skete om aftenen 6. august. To personer befandt sig i bygningen, da braget lød, men ingen af dem kom til skade. Én person, der befandt sig i området, blev ramt af fragmenter fra eksplosionen.

Den 22-årige blev tirsdag aften tilbageholdt af svensk politi på baggrund af en nordisk arrestordre, som politiet fik udstedt efter et retsmøde i Københavns Byret.

Retsmødet i København blev afholdt for dobbeltlukkede døre, hvilket betyder, at det ikke var muligt at få oplyst, hvad de to mænd er sigtet for. Heller ikke ved fredagens retsmøde i Sverige kom politiet ind på den konkrete mistanke.

En anden svensk statsborger på 23 år er ligeledes sigtet i sagen. Han er fredag fortsat på fri fod og internationalt efterlyst i sagen.

De to unge mænd kommer begge fra det sydlige Skåne. Den yngste har adresse lidt vest for Malmø, mens den ældste bor på den skånske sydkyst mellem Ystad og Trelleborg.

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det ikke muligt at komme nærmere ind på, hvem de mistænkte er, eller mere præcist, hvor de bor.

Eksplosionen medførte store skader på Skattestyrelsens bygning.