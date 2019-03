Ekspert om lukkede døre i Vejen-sagen: Normalt af hensyn til vidner

Onsdag fortsatte retssagen mod forældrene fra Vejen for lukkede døre. Det er normal procedure, at anklagemyndigheden kan få lukket dørene, når forurettede ved seksuelt misbrug skal afgive forklaring. Hensynet til vidnet spiller højere end offentlighedens interesse, forklarer ekspert i strafferet.

Alle børnene er i dag over 30 år, og retssagen omhandler tiltale mod begge forældre for grove seksuelle overgreb, vold, mishandling og trusler om vold, som ifølge anklageskriftet skulle være begået i perioden 1987-1994 på to forskellige adresser i Vejen. Også andre uidentificerede personer skal have seksuelt misbrugt to af børnene ved flere lejligheder for mere end 25 år siden.

- Det er normalt at gøre det af hensyn til offeret, og at identifikation ikke skal ud til offentligheden, siger han.

Henning Fuglsang Sørensen, lektor i strafferet fra Syddansk Universitet, forklarer, at det er normalt at lukke dørene ved retssager, der omhandler seksuelle overgreb.

Et forældrepar er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn, også kendt som Vejen-sagen, og under retsdagen skulle videoafhøring med børnenes forklaringer til politiet afspilles. Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen for Syd- og Sønderjyllands Politi havde under første retsdag i mandags anmodet om lukkede døre, hvilket blev efterkommet af dommer Lisbeth Christensen.

Der var lukkede døre for offentligheden onsdag under anden retsdag ved Retten i Esbjerg og ikke mulighed for indsigt i børnenes forklaringer, hvad der er foregået i hjemmet hos en familie fra Vejen for mere end 25 år siden.

I mandags begyndte retssagen ved Retten i Esbjerg mod et forældrepar fra Vejen. Tiltalerne lyder på op til 12 års fængsel for at have begået seksuelle overgreb, vold, mishandling og trusler på livet mod deres fire børn igennem syv år fra 1987-1994. Ingen af børnene var til stede i retten i mandags.Onsdag blev videoafhøring afspillet i retten for lukkede døre med børnenes forklaringer, som de har givet til politiet i efteråret 2017, hvor den ældste datter indgav politianmeldelse. Torsdag skal de to ældste af børnene afgive vidneforklaring. Anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre under afhøringen. Derudover skal to vidner afhøres. Mandag 25. marts fortsætter vidneafhøring med de sidste to af børnene, mens øvrige vidner skal afhøres om onsdagen 27. marts. Derudover vil et erstatningskrav fra anklagemyndigheden blive forelagt. Torsdag 28. marts er der afsluttende bemærkninger i retssagen, og kendelsen vil blive afsagt enten tirsdag 2. april eller torsdag 4. april.

Tiltalte kan føres bort

Forældreparret har siddet varetægtsfængslet siden 8. november 2017, efter at politiet ransagede parrets hjem og anholdte dem. Ved retten i mandags kom det frem, at forældrene ikke har haft kontakt med børnene, siden de blev tvangsfjernet i 1994, og kun moderen, som i dag er 60 år, har haft enkelt kontakt med de to ældste børn siden hen.

Torsdag under den tredje retsdag skal netop de to ældste af børnene afgive vidneforklaring over for retten, og Henning Fuglsang Sørensen forklarer, at det er ikke sikkert, at børnene kommer til at møde deres forældre under retssagen.

- Standard er, at de tiltalte har krav på at være til stede under vidners forklaring i retssalen, for at den tiltalte har mulighed for at kunne forklare sig. Og det kan være ubehageligt for de forurettede at stå over for de tiltalte. Men når der er tale om sager af sædelighedskarakter, så kan de tiltalte blive ført ind i et andet rum, hvor de ikke kan se vidnet, men hvor de kan høre vidnets forklaring, forklarer han.

Henning Fuglsang Sørensen forklarer, at den tiltaltes forsvarer herefter har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til sin klient ud fra, hvad vidnet har forklaret.