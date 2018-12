Topchefer skal sørge for at få nuancerne med, når de optræder i offentligheden, påpeger ekspert, der har set regionsdirektørernes tweets.

- Der skal man huske at have begge dele med. Generelt skal man jo nøje overveje, hvad man tweeter. Omvendt er det vigtigt, at topembedsfolk tweeter, men også at det er nuanceret. I denne sag ville det være nyttigt at sige, at det hele ikke er ren paradis.

- Kunsten er jo at balancere. Så længe, der er tale om en faglig baseret viden om fordelene, er det ok at bidrage til debatten, uanset at det er et politisk ømtåleligt.

Det siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Han har set de tweets, hvor to af topcheferne i Region Syddanmark bifalder historier, som fortæller om regionernes positive resultater og samtidig kritiserer en mulig beslutning om at nedlægge regionerne.

Politik: Topchefer kan fint blande sig i den offentlige debat om politisk ømtålelige spørgsmål. Men de bør være opmærksomme på at have få nuancerne med.

Ro

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk Universitet, har også læst topchefernes tweets. Han mener, at de med deres opbakning til regionernes overlevelse forsøger at "sikre ro på bagsmækken" over for medarbejderne.

- De skriver sig ind i en øjeblikkelig politisk situation, men det er også en topchefs opgave at forsøge at synliggøre deres organisation, og at medarbejdernes arbejde er værd at forsvare. Det er udtryk for, at de mener, at organisationen har en eksistensberettigelse, siger Kurt Klaudi Klausen.

Han understreger, at topembedsfolk ikke skal blande sig i konkrete politiske sager.

- Men det er ikke sådan, at regionsdirektører ikke må kritisere en regering, som de mener laver en forkert vurdering af, hvordan en region fungerer. Det er forståeligt, at det vækker opsigt, men i en folkevalgt forsamling er der sjældent enighed. Det betyder ikke, at man ikke må have en holdning til det, mener professoren.