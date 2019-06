Ekspert: Vaccineskepsis i Europa kan føre til epidemi

Mistillid til vacciner kan have alvorlige konsekvenser for Europa, som kan rammes af en epidemi, mener læge.

Europa har mindst tiltro til vacciner sammenlignet med resten af verden. I Afrika er tiltroen størst.

Det viser en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Cirka halvdelen af østeuropæerne mener, at vacciner er sikre at få, mens tallet er 60 procent i Vesteuropa, 76 procent i Sydeuropa og 73 procent i Nordeuropa.

Organisationen Læger uden Grænser advarer om, at vaccineskepsis kan føre til epidemier. Det siger Kristoffer Vogler, der er læge i organisationen.

- WHO siger, at vi er i en kritisk situation i Europa. Jeg tror, at der var 80.000 tilfælde af mæslinger i Europa sidste år. Det er en stigning sammenlignet med 2017.

- Hvis vaccinedækningen kommer tilstrækkeligt langt ned, kan der komme en epidemi i Europa, svarende til de epidemier, der opstår i Afrika. Så vil der komme et stigende antal syge patienter, men også flere dødsfald på baggrund af mæslinger, siger han.

I Danmark er 95 procent børn vaccineret mod en eller flere sygdomme. 69 procent af de adspurgte danskere i rapporten mener, at vacciner er sikre.

Ifølge Kristoffer Vogler er de forældre, der vælger vaccination af deres børn fra, i højere grad uvidende om mulige mæslingeepidemier og kender ikke til konsekvenserne for både eget barn og andres børn.

- Når forældre ikke vil lade deres børn vaccinere, er fordi, de faktisk ikke rigtig ved, hvad det vil betyde, hvis der opstår en mæslingeepidemi i Danmark, og hvilke konsekvenser det har for børn.

- Når man bliver vaccineret i Danmark, så er det for at beskytte de ældre og de svage børn, som ikke kan blive vaccineret, fordi de eksempelvis har leukæmi. Det kan være livsfarligt for de børn, hvis et mæslingeudbrud opstår i en børnehave, siger han.

Tal fra WHO viser, at 300 mennesker dagligt dør af en sygdom, der kunne have været undgået.

På verdensplan dør der årligt 110.000 mennesker af mæslinger. Og det er primært børn, der rammes.

Læger uden Grænser har lanceret en kampagne, der handler om at advare danskerne om konsekvenserne, hvis man ikke lader sit barn vaccinere.

I forbindelse med kampagnen vil organisationen torsdag stå på Kultorvet i København og informere om vacciner og gå i dialog med forbipasserende.