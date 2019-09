Ekspert: Færøsk magtskifte kan ændre kurs for fiskeri

Ændringer på fiskeri- og turismeområdet er vigtige emner for det færøske folk, mener ekspert.

Færøerne får efter alt at dømme en ny, borgerlig regering efter lørdagens lagtingsvalg.

Det bliver formanden for det konservative parti Folkeflokken, Jørgen Niclasen, der formentlig bliver ny lagmand.

Især emner som turisme og fiskeri er blevet debatteret under valgkampen blandt de færøske politikere.

Og med det nye magtskifte kan netop disse områder blive berørt, vurderer Lau Øfjord Blaxekjær, adjungeret lektor ved Færøernes Universitet, efter at stemmerne natten til søndag er blevet talt op.

- Under valgkampen og i de seneste år har Folkeflokken fortalt vælgerne, at de vil rulle fiskerireformen tilbage, og de vil give skattelettelser de steder, de kan - særligt til erhvervet, siger Lau Øfjord Blaxekjær.

- Men turismen er også voksende og en stor udfordring på Færøerne. Man ved ikke, hvordan man skal håndtere de mange turister, der skal rundt på de små øer. Der kommer til at være en masse konflikter, hvis man ikke får styr på lovgivningen omkring det.

Den afgående lagmand, Aksel V. Johannesen, peger også selv på, at det især er utilfredshed med en ny fiskeriordning, der er den største årsag til valgnederlaget.

Efter lange forhandlinger gennemførte et lille flertal i Lagtinget i 2017 en kontroversiel fiskerireform, som betyder, at den færøske stat i dag sælger 15 procent af fiskekvoterne på auktion.

Det medførte et ramaskrig blandt fiskeindustrien og den borgerlige opposition, og ordningen har skabt stor utilfredshed særligt på Færøernes nordlige øer, da man stort set lever af at eksportere fisk.

- Når man ser på det personlige stemmetal, så har Aksel V. Johannesen fået et rigtig godt valg personligt. Men der har været nogle andre detaljer, som de virkelig har været modstander af, mener Lau Øfjord Blaxekjær.

- Folkeflokken og andre liberale mener, at man er nødt til at sikre, at alle pengene i fiskeriet bliver i fiskeriet, så det kan udvikle sig. Ellers er der ikke arbejde til fiskerne, og de vil ikke kunne klare sig i den internationale konkurrence, siger Lau Øfjord Blaxekjær.

Folkeflokken går frem fra 18,9 procent af stemmerne til 24,5 procent.

Det svarer til en fremgang på 5,6 procentpoint og betyder, at partiet vinder to mandater, så det nu har otte.

Den færøske regering ledes af en lagmand og en række landsstyremedlemmer, som svarer til ministre.