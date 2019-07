Ekspert: Få vaccine mod mæslinger inden udlandsrejse

Efter udbrud af mæslinger advarer vaccinationsekspert mod at tage på udlandsferie uden at være vaccineret.

Hvis man skal på ferie til udlandet, er det vigtigt at være vaccineret mod mæslinger, inden man tager afsted.

Det siger Palle Valentiner-Branth, der er sektionsleder for afdelingen for vaccineforebyggelige sygdomme hos Statens Serum Institut, til Jyllands-Posten.

Advarslen kommer, efter at der i år har været store udbrud af mæslinger i Europa.

Eksempelvis blev syv danskere smittet efter en ferie på skisportsstedet Val Thorens i Frankrig.

- Rådet er klart: Hvis man er over 15 måneder gammel og ikke er vaccineret mod mæslinger, så skal man blive det, inden man rejser ud - både til Europa og resten af verden, siger han ifølge avisen.

I Europa er mange især blevet smittet i landene Frankrig, Italien, Grækenland og Rumænien.

Udenfor Europa er Thailand på listen over de fem lande med flest tilfælde af mæslinger inden for de seneste 12 måneder.

Selv om mange danskere har fået vaccinen, er der stadig 10 procent af en årgang, som ikke er beskyttet mod sygdommen.

Mæslinger er en alvorlig børnesygdom, da den har en høj risiko for at medføre komplikationer som eksempelvis lungebetændelse, fortæller Palle Valentiner-Branth.

- I sjældnere tilfælde kan den også medføre alvorlig sygdom såsom hjernehindebetændelse, og komplikationerne kan i sidste ende koste patienten livet, siger han.

- Så det er slet ikke en sygdom, man har lyst til at få, når man er på ferie. Sygdommen er meget, meget smitsom. Så hvis man bliver smittet i udlandet og kommer hjem, så er der også risiko for at smitte andre i Danmark, som ikke er immune, siger han.

Alle voksne danskere, som ikke er beskyttet mod sygdommen, kan gå til egen læge og blive vaccineret gratis.

Har man haft sygdommen som barn, er det ikke nødvendigt.

Som en del af vaccinationsprogrammet i Danmark tilbydes børn under 15 måneder vaccinen.

Det er også muligt allerede at lade sit barn vaccinere mod mæslinger, når det blot er 12 måneder gammelt uden beregning. Og det er et tilbud, som forældre bør tage, mener Palle Valentiner-Branth.

- Især hvis man skal til et område, hvor der aktuelt er udbrud af mæslinger, siger han.

I 2018 blev knap 83.000 europæere smittet med mæslinger. Sygdommen kostede 72 børn og voksne livet.