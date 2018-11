Ekspert: FN-aftale påtvinger os ikke migranter

Danmark skal ikke modtage flere migranter, fordi regeringen 10.-11. december indgår en FN-aftale om migration i Marrakesh i Marokko. Aftalen forpligter os ikke til at åbne vore grænser for migranter.

Det siger Jonas Christoffersen, som er direktør for Institut for Menneskerettigheder.

- Aftalen tilføjer ikke noget til de forpligtelser, vi har i forvejen. Erklæringen er ikke juridisk bindende. Det er en politisk erklæring. Derfor har regeringen ret, når den siger, at det ikke pålægger os noget nyt, siger Jonas Christoffersen.

- Den tvinger os ikke til at ændres vores udlændingepolitik. Men regeringen har ret i, at det kan få en betydning for andre lande. De tvinges til at overholde de forpligtelser, de i dag ikke opfylder, til at tage deres statsborgere hjem.

Danmark uddyber sine grunde til at stå bag aftalen i en stemmeforklaring, når aftalen underskrives i FN's Generalforsamling.

Det fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag i Folketingets spørgetid, hvor Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, var imod aftalen.

Mange migranter får afslag på asyl i Danmark og EU. De skal sendes hjem igen, men mange af deres hjemlande vil ikke modtage dem, påpeger Jonas Christoffersen.

- Systemet fungerer ikke. Så Danmark har en interesse i, at systemet kommer til at fungere, mener han.

Spørgsmål: Er aftalen en win-win situation, set med statsministerens øjne?

- Det kan du godt sige. Vi giver ikke noget juridisk. Men vi håber, at vi kan få noget politisk. Nemlig at lægge pres på de andre, siger Jonas Christoffersen.

Han mener ikke, at Danmark udhuler sin underskrift på aftalen med en stemmeforklaring.

- Det er ikke unormalt i folkeretten, at man - i forbindelse med en ratifikation af en traktat - tager nogle forbehold eller kommer med nogle erklæringer, siger Jonas Christoffersen.

Danmark skyder ifølge Jonas Christoffersen sig selv i foden, hvis vi står uden for aftalen.

- Så er vi med til at sætte en kæp i hjulet på det internationale samarbejde. Efter min opfattelse uden gode grunde. Så får samarbejdet sværere og sværere ved at køre, siger Jonas Christoffersen.