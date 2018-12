Eksbandemedlem kendt skyldig i drab ved Randers Regnskov

Et 37-årigt tidligere bandemedlem er ved Retten i Randers fundet skyldig i at have skudt og dræbt en 30-årig mand.

Drabet fandt sted 22. december sidste år ved Randers Regnskov.

Offeret blev skudt i højre øje med en halvautomatisk Glock 9 millimeter pistol.

Politiet iværksatte en storstilet jagt efter gerningsmanden, som blev anholdt to dage senere i den tyske delstat Slesvig-Holsten.

Med i flugtbilen var to personer, en 19-årig mand og en 39-årig kvinde.

De to er begge fundet skyldige i at have medvirket til at transportere drabsvåbnet.

Den 37-årige mand har i retten erkendt at have udløst det dræbende skud. Manden havde angiveligt ikke noget personligt udestående med den dræbte.

Men han var mødt op på vegne af den 19-årige for at rode ham ud af en gældsklemme.

Drabsmanden har forklaret, at han greb pistolen og skød, fordi han troede, at modparten havde en pistol.

Det var således tale om lovligt nødværge, har hans forsvarer Bjørn Caning gjort gældende. Det argument har retten dog afvist.

De to øvrige tiltalte - den 19-årige mand og den 39-årige kvinde - har begge sagt i retten, at de frygtede den 37-årige og var blevet truet til at tage med på flugten ud af Danmark og til Tyskland.

Det argument har retten også afvist. De kunne have forladt bilen undervejs fra Danmark til Tyskland, lyder det i rettens skyldkendelse.

Anklager og forsvarere skal nu procedere for, hvilken straf der vil være passende til de tre tiltalte.

Anklager Birgitte Ernst har argumenteret for, at paragraf 81 b skal bruges ved udmåling af straffen. Det er en paragraf, som blev indført i forbindelse med skærpede straffe for bandemedlemmer.

Den betyder, at besiddelse af skydevåben på et offentligt sted kan udløse en ekstra straf på op til det halve af den straf, der ellers var tiltænkt.

Retten ventes at afsige dom senere på dagen.