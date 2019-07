Eftersøgt mand har meldt sig selv i sag om voldtægt

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har sigtet en mand på 35 år for voldtægt i weekenden.

En mand på 35 år sigtes af politiet for i weekenden at have voldtaget en kvindelig bekendt i Næstved, oplyser politiet.

Tirsdag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Det var mandag eftermiddag, at han meldte sig selv til politiet, oplyser politikommissær Steen von Würden fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Inden da havde betjente i løbet af weekenden forsøgt at finde frem til den 35-årige.

Sigtelsen drejer sig om, at han skal have voldtaget en 53-årig kvinde på hendes bopæl. Dette nægter han sig ifølge det oplyste skyldig i.