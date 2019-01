Eftersøgt for skud mod Nicki Bille har meldt sig selv

Den mand, som politiet har eftersøgt for at skyde mod fodboldspilleren Nicki Bille, er blevet anholdt. Han fremstilles i et grundlovsforhør i København lørdag, oplyser politiet.

Det var fredag sidst på eftermiddagen, at den eftersøgte sammen med sin advokat mødte op på politistationen på Bellahøj, oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Kenneth Jensen.

I nogle dage har politifolk ledt efter den 30-årige. Det skyldes en episode mellem jul og nytår på Sluseholmen i København, hvor Nicki Bille i sin lejlighed blev ramt af skud fra et haglgevær.

Politiet mener, at den tidligere landsholdsspiller var udsat for et drabsforsøg. Han blev ramt af cirka 40 hagl, har Ekstra Bladet tidligere oplyst.

I første omgang anholdt politiet to andre. En 23-årig kvindelig model og en 30-årig mand med tilknytning til rockermiljøet. Begge blev dog løsladt, efter at en dommer havde opretholdt anholdelsen i tre døgn.