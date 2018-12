Eftersøgning af seksårig dreng i Aalborg endte lykkeligt

Politi ledte efter en dreng, som var ude at lege i området ved Thulevej. Han blev fundet hos en kammerat.

En seksårig dreng blev mandag væk i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der søgte hjælp fra offentligheden.

Heldigvis blev eftersøgningen kortvarig. For drengen, der hedder Josias René Gade, blev hurtigt fundet hos en kammerat, hvor han var for at lege.

- Alle er glade igen, og Josias er hos sine forældre igen, skriver politiet på Twitter.

Drengen var ude at lege i området ved Thulevej siden klokken 12, men mandag eftermiddag kunne forældrene ikke finde ham.

Nordjyllands Politi sendte patruljer til området i et forsøg på at finde den seksårige.