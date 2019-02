Efterretningstjeneste sender it-talenter på skattejagt

Truslen fra andre lande, som forsøger at få adgang til danske it-systemer, er høj og konstant.

Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som derfor igen i år igangsætter jagten på unge it-talenter, der skal være en del af Danmarks cyberlandshold.

Gennem en både digital og fysisk skattejagt kan interesserede unge mænd og kvinder fra mandag selv jage opgaver, som de så skal løse for at komme i betragtning til cyberlandsholdet.

Landsholdet, der for tredje gang vil deltage i de årlige europæiske cybermesterskaber, kommer til at bestå af ti særligt udvalgte personer mellem 15-25 år.

- Vi vil gerne skabe en interesse og udvikle interessen for teknologi - og it-sikkerhed især - fordi vi har en cybertrussel i de her år, som er meget høj.

- Det betyder, at der hele tiden er forsøg fra visse lande på at trænge ind i it-systemer i staten og i centrale virksomheder, siger Lars Findsen, der er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Årets introopgave tager udgangspunkt i et danmarkskort, hvor man skal finde placeringerne på en række plakater, som hænger rundt omkring i Danmark.

De fysiske plakater indeholder informationer, der er nødvendige for at komme videre med de onlineopgaver, som kan give adgang til cyberlandsholdet. Derudover vil der også være nogle skjulte ekstraopgaver.

Sidste år lykkedes det 201 personer at løse onlineopgaver. De gik blandt andet ud på at identificere sikkerhedsfejl ved hjemmesider, så udefrakommende kunne gøre sig til administratorer.

Ifølge Lars Findsen er der igen i år et højt niveau i opgaverne.

- De unge er enormt talentfulde, og de har en helt naturlig omgang med it og teknologi, som måske os ældre generationer ikke har. Så det er blandt de unge, at vi skal finde de talenter, vi har brug for, siger han.

FE's kampagne er landsdækkende og vil være tilgængelig fra mandag og frem til 17. marts.

De dygtigste går herefter videre til en bootcamp. Her skal landsholdsspillerne til efterårets mesterskaber udvælges.