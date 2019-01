Efter uheld: Storebæltsbroen lukket for al trafik.

Storebæltsbroen er lukket for al trafik på grund af et uheld. Det skriver Sund og Bælt på Twitter.

Ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er der tale om, at en varebil er væltet på Storebæltsbroen.

Uheldet er sket i retning mod Fyn, men redningspersonalet skal også bruge det østgående spor til arbejdet på ulykkesstedet.

Politiet forventer tidligst at kunne genåbne broen omkring klokken 20.30.

På grund af den kraftige vind frarådes det køre over Storebæltsbroen i vindfølsomme køretøjer, som bil med anhænger, lastbiler med let eller ingen last, busser og varebiler